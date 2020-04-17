У світі від COVID-19 вилікувалися понад 547 тисяч осіб

Станом на ранок 17 квітня у світі зафіксовано 2182823 випадки коронавірусу, з них 145551 летальні, 547589 закінчилися одужанням пацієнтів.

Про це повідомляє Woldometer.

У США, де знаходиться найбільша кількість інфікованих у світі (678144) сьогодні зафіксували 574 нових випадки і 24 нових смерті (всього 34641).

В Іспанії кількість зареєстрованих випадків становить 184948, а в Італії 168941.

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У Китаї сьогодні вже зафіксовано 26 нових випадків (82367 усього).

У Мексиці приріст нових випадків становить 450 (6297 усього) і ще 37 нових смертей, у Панамі - 265 нових випадків (4016 усього).

В Україні підтвердили 4161 випадок, зокрема 116 осіб померли і 186 одужали.