В Ухані перерахували кількість смертей від коронавірусу з 1290 до 3869

Влада китайського міста Ухань, епіцентру спалаху COVID-19, перерахувала кількість смертей від вірусу з 1290 до 3869 осіб.

Про це заявила місцева влада, повідомляє dpa.

«Китайське місто Ухань, початковий епіцентр спалаху коронавірусу, перерахував кількість смертей, пов'язаних з вірусом, з 1290 до 3869 осіб», - йдеться в повідомленні.

Також загальну кількість підтверджених випадків коронавірусу в Ухані було переглянуто з 325 заражених до 50333.

Уряд провінції Хубей, чиєю столицею є Ухань, заявив, що кількість жертв було переглянуто через пізні повідомлення медичних установ і через те, що деякі пацієнти з коронавірусом померли вдома.

Перегляд було також проведено тому, що точність даних про коронавірус у Китаї була поставлена ​​під сумнів як за кордоном, так і самими громадянами КНР.

Станом на ранок 17 квітня у світі зафіксовано 2182823 випадки коронавірусу, з них 145551 летальні, 547589 закінчилися одужанням пацієнтів.