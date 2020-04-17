В Ухані перерахували кількість смертей від коронавірусу з 1290 до 3869
Про це заявила місцева влада, повідомляє dpa.
«Китайське місто Ухань, початковий епіцентр спалаху коронавірусу, перерахував кількість смертей, пов'язаних з вірусом, з 1290 до 3869 осіб», - йдеться в повідомленні.
Також загальну кількість підтверджених випадків коронавірусу в Ухані було переглянуто з 325 заражених до 50333.
Уряд провінції Хубей, чиєю столицею є Ухань, заявив, що кількість жертв було переглянуто через пізні повідомлення медичних установ і через те, що деякі пацієнти з коронавірусом померли вдома.
Перегляд було також проведено тому, що точність даних про коронавірус у Китаї була поставлена під сумнів як за кордоном, так і самими громадянами КНР.
Станом на ранок 17 квітня у світі зафіксовано 2182823 випадки коронавірусу, з них 145551 летальні, 547589 закінчилися одужанням пацієнтів.