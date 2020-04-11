Американці подали позови проти Китаю на $1,2 трильйона через коронавірус

Масові позови громадян США проти влади Китаю, об'єднані в колективну заяву з приводу неправильних дій на початковому етапі епідемії коронавіруса COVID-19, в сукупності становлять близько $1,2 трлн.

Про це пише Голос Америки, посилаючись на підрахунки американських і британських аналітиків.

"Менш ніж за місяць більше 5 тис. громадян США приєдналися до колективним позовом, поданого до суду у Флориді, автори якого вимагають від китайського уряду компенсацію за шкоду, заподіяну COVID-19. Позивачі стверджують, що понесли величезні втрати через недбалість Пекіна, який допустив поширення коронавіруса по всьому світу", - наголошується в повідомленні.

Подібні групові позови були подані в суди в Неваді і Техасі.

"Наш позов стосується тих, хто фізично постраждав в результаті дії вірусу... він також стосується комерційної діяльності Китаю, пов'язаної з торгівлею на ринках, де продається м'ясо диких тварин", - заявили представники юридичної фірми Berman Law Group.

Разом з тим, британський консервативний аналітичний центр "Суспільство Генрі Джексона" зазначає, що "потенційний позов США до Китаю за шкоду від коронавіруса може скласти $1,2 трлн".

Як зазначили британські аналітики, "Китай потенційно несе відповідальність за шкоду, завдану внаслідок невірних дій на ранньому етапі спалаху коронавіруса". Мова, зокрема, йде про навмисне приховування інформації від Всесвітньої організації охорони здоров'я: аналітики називають це порушенням Міжнародних медико-санітарних правил.

У цьому зв'язку "Товариство Генрі Джексона" закликає країни подавати до суду на Китай, вказавши 10 різних правових шляхів для цього, включаючи ВООЗ, Міжнародний Суд, Постійний арбітражний суд, суди в Гонконгу і США.

При цьому, юристи проводять паралелі, що в історії міжнародного права відповідальність влади однієї держави за шкоду, заподіяну іншій країні, вперше була визнана в арбітражному суді в 1920-х роках.

Так, канадський металургійний завод, який працював у Британській Колумбії, виділяв токсичні пари, завдаючи шкоди лісам і сільськогосподарським культурам в прилеглих районах Канади, а також в американському штаті Вашингтон. Для вирішення спору Канада і США створили трибунал, в результаті чого Канада погодилася заплатити Америці компенсацію.

Нагадаємо, в США зараз зареєстровано найбільшу кількість заражених коронавірусом, яке, за станом на п'ятницю досягла 487 тис. осіб.