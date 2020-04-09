США виділяють додаткові $2,3 трильйона на порятунок бізнесу

Федеральний резерв США (ФРС) 9 квітня оголосив про виділення додаткових $2,3 трлн для підтримки малого й середнього бізнесу найвпливовішої у світі економіки під час пандемії коронавірусу.

Про це йдеться в офіційній заяві голови правління Федерального резерву США Джерома Пауела.

"Найвищим пріоритетом нашої країни має залишатися подолання цієї кризи у сфері охорони здоров'я, забезпечення опіки над хворими та обмеження подальшого поширення вірусу", - заявив Пауелл.

Водночас, він підкреслив, що роль ФРС полягає в тому, щоби полегшити й стабілізувати економіку в період введених обмежень з метою її максимально ефективного відновлення.

"Федеральний резерв продовжує використовувати весь спектр інструментів для підтримки кредитування домогосподарств і підприємств з метою протистояння економічному впливу пандемії коронавірусу, а також сприяння швидкому відновленню",- зауважив голова правління ФРС.

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Як повідомляв Укрінформ, у США з початком пандемії вводиться безпрецедентний рівень підтримки національної економіки й бізнесу. Зокрема, наприкінці березня Конгрес ухвалив, а президент США підписав історичний закон з пакетом економічної допомоги на $2,2 трлн. Заходи спрямовані, головним чином, на пом'якшення наслідків для економіки США, яка має прямий вплив на економічні процеси у світі.

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