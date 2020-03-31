США направлять Італії допомогу на $100 мільйонів в боротьбі з коронавірусом

США передадуть Італії медичні приналежності приблизно на $100 мільйонів для боротьби з поширенням коронавірусної інфекції.

Про це повідомив американський президент Дональд Трамп на брифінгу в Білому домі, трансляція виступу велася в Twitter.

"Я тільки що розмовляв з прем'єр-міністром Італії. Ми відправимо в Італію медичні приналежності приблизно на $100 мільйонів", — сказав Трамп.

За його словами, в США є додаткові ресурси, які не потрібні країні.

LIVE: Press Briefing with Coronavirus Task Force https://t.co/MLnQHuBDwj — The White House (@WhiteHouse) March 30, 2020

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Загальна кількість заражених коронавірусом в Італії становить 101 тисяч осіб. Країна посідає друге місце за кількістю випадків коронавірусу після США, де було підтверджено понад 160 тисяч випадків захворювання. При цьому, за даними Університету Джонса Гопкінса, Італія залишається лідером за кількістю померлих від коронавірусної інфекції як в Європі, так і світі.

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Нагадаємо: станом на вечір понеділка, 30 березня, в Італії померли ще 812 інфікованих, а загальна кількість летальних випадків склало 11 591.