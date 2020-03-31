Одного з кардиналів Ватикану шпиталізували із коронавірусом

Генеральний вікарій Рима кардинал Анджело Де Донатіс заразився коронавірусом.

30 березня він був госпіталізований в римську лікарню "Джемеллі", передає італійський телеканал Rai News 24.

Вікаріат Риму повідомляє, що у 66-річного італійського кардинала Анджело де Донатіса "висока температура, але його загальний стан задовільний, йому прописана антивірусна терапія".

Найближче оточення вікарія в цілях профілактики пішло на самоізоляцію.

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Зазначається, що останнім часом кардинал Анджело Де Донатіс з Папою Римським Франциском не зустрічався, оскільки контакти з понтифіком обмежені.

Нагадаємо: всього у Ватикані виявлено шість випадків зараження коронавірусом.