В Італії за добу через коронавірус померли 969 людей

Станом на п’ятницю в Італії зафіксовано новий максимум смертності від коронавірусу: за останню добу зафіксовано 969 летальних випадків.

Про це повідомляє видання Corriere della Sera з посиланням на Департамент цивільного захисту країни.

"Кількість померлих в Італії за останню добу від захворювання, викликаного коронавірусом нового типу, склала рекордні 969 осіб. Загалом з початку спалаху померли понад 9134 людини", - йдеться в повідомленні.

При цьому кількість тих, хто вилікувався, протягом останньої доби відчутно нижча, ніж у попередні дні. Так, за останні 24 години з лікарень виписали 589 людей, тоді як у попередні дні кількість людей, які видужали, подекуди перевищувала тисячу.

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Загальна ж кількість тих, хто заразився коронавірусом, станом на 27 березня перевищила 86 тисяч осіб, зокрема за останню добу виявили 5 959 нових випадків хвороби. А цілком одужали за весь час епідемії в Італії 10950 осіб.

Як відомо, станом на вечір п’ятниці загальне число випадків зараження Covid-19 у світі становить майже 580 тисяч (включаючи померлих та тих, хто одужали). Загальне число смертей від цієї хвороби – 26504. А число осіб, які вже вилікувалися – 130676.

Фото: АА