Італія продовжила українцям дозволи на проживання до 15 червня

Італія продовжила українцям дозволи на проживання на своїй території до 15 червня.

Про це повідомляє Посольство України в Італії у Facebook.

"До уваги громадян України на території Італії, у яких закінчується\закінчився темін дії дозвільних документів на проживання. До 15-го червня продовжено дію усіх сертифікатів, дозволів та посвідок на проживання, строк яких спливає під час карантину", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таке положення закріплене законом №18 від 17 березня 2020.

Відповідно до роз’яснення, розміщеного на сайті Міністерства внутрішніх справ Італії, йдеться про документи, термін яких спливає у період з 31 січня по 15 квітня 2020 року, зазначили у посольстві.

У посольстві наголосили, що таким чином власникам дозвільних документів різного типу (дозвіл на проживання, дозвіл на навчання, дозвіл на роботу, дозвіл на одруження, дозвіл на возз’єднання родини тощо) надається достатньо часу на їх поновлення/продовження після завершення карантину та зняття обмежувальних заходів.

"Відповідно до ст.9 Закону 9/2020 від 02.03.2020 р. передбачено призупинення на 30 (тридцять) днів строків, встановлених для здійснення усіх адміністративних процедур, які стосуються перебування іноземців на території Італії", - поінформували у дипустанові.

Як роз’яснили в МВС Італії, перевищення дозволеного терміну перебування іноземців, яке пов’язане з обставинами непереборної сили (форс-мажор), не впливає на правовий статус їх перебування в країні, додали у посольстві.

"Водночас, італійськими компетентними органами наголошується на незмінності обов’язку таких іноземних громадян залишити територію Італії невідкладно після подолання відповідних форс-мажорних обставин", - наголосили в дипустанові.

фото: АА