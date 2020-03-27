В Італії від коронавірусу померли вже 45 лікарів - бракує захисних засобів
Укрінформ
Внаслідок захворювання новим коронавірусом в Італії померло вже 45 лікарів.
Про це повідомляє CNN із посиланням на Асоціацію лікарів Італії.
«45 лікарів, що здали позитивний тест на коронавірус, померли в Італії», - йдеться у повідомленні.
За словами президента Асоціації Філіппо Анеллі, нині медиками в країні не вистачає захисних засобів для лікарів.
Зазначається, що з початку спалаху коронавірусу в Італії вже захворіли понад 6 тисяч медпрацівників.
Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldmeters, станом 14.00 27 березня в світі заражено коронавірусом 549 324 осіб, з них 128 672 одужали і 24 0871 померли.
В Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 - летальні, чотири людини одужали.
фото: ANSA