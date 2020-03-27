Південь Італії може стати новим епіцентром коронавірусу

Різке зниження кількості смертей та зараження у найбільш постраждалому від коронавірусу регіоні Італії Ломбардії викликає побоювання, що епіцентр пандемії переміститься на південь країни.

Про це повідомляє BBC.

Як зазначається, тривожні сигнали надходять з таких регіонів, як Кампанія та Лаціо, де система охорони здоров'я «вважається значно менш оснащеною, ніж на багатій півночі».

«На даний момент існує реальна перспектива, що трагедія Ломбардії скоро стане трагедією півдня. Ми знаходимося на порозі великого поширення інфекції...» - написав у відкритому листі прем'єр-міністру Джузеппе Конте глава регіону Кампанія Вінченцо Де Лука.

За його словами, центральний уряд не надав обіцяних апаратів штучної вентиляції легень та іншого медичного обладнання.

Раніше прем'єр-міністр Італії пообіцяв другий економічний пакет на суму щонайменше 25 мільярдів євро для боротьби з поширенням коронавірусу в країні.

За даними сайту Worldometer, станом на 10:35 ранку 27 березня в Італії зафіксовано 80 589 випадків зараження коронавірусом Covid-19 та більше 8 тисяч смертей.

У світі заражено коронавірусом 533 015 осіб, з них 124 387 одужали і 24 093 померли.

Фото: АА