Covid-19 в Італії: кількість смертей перевищила 8000
Укрінформ
Кількість летальних випадків унаслідок коронавірусу в Італії зросла до 8 165. Загальна кількість випадків коронавірусу становить 80 539.
Про це інформує ANSA.
"В Італії внаслідок коронавірусу зафіксовано вже 8 165 летальних випадків, збільшення порівняно з вчорашнім днем складає 662 особи", - повідомили у Службі цивільного захисту Італії.
Після чотирьох днів падіння кількість нових випадків коронавірусу в Італії знову зросла. Сьогодні їх було 4 492.
Всього в Італії налічується 62013 активних випадків коронавірусу.
Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в Італії сягає 80539 людей. 10 361 людина вже вилікувалась від недуги.
Фото: ANSA/Marco Ottico