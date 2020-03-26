Covid-19 в Італії: кількість смертей перевищила 8000

Кількість летальних випадків унаслідок коронавірусу в Італії зросла до 8 165. Загальна кількість випадків коронавірусу становить 80 539.

Про це інформує ANSA.

"В Італії внаслідок коронавірусу зафіксовано вже 8 165 летальних випадків, збільшення порівняно з вчорашнім днем складає 662 особи", - повідомили у Службі цивільного захисту Італії.

Після чотирьох днів падіння кількість нових випадків коронавірусу в Італії знову зросла. Сьогодні їх було 4 492.

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Всього в Італії налічується 62013 активних випадків коронавірусу.

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в Італії сягає 80539 людей. 10 361 людина вже вилікувалась від недуги.

Фото: ANSA/Marco Ottico