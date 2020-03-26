Кількість померлих від коронавірусу в Іспанії перевищила 4000

Кількість померлих від коронавірусу в Іспанії за минулу добу зросла ще на 655 людей, і вже становить 4 089 осіб.

Про це повідомляє El Pais.

"Згідно з новими даними МОЗ Іспанії у четвер, 655 людей загинули від коронавірусу за останні 24 години", - йдеться у повідомленні.

Таким чином загальна кількість померлих від хвороби у країні становить 4 089 людей.

У міністерстві також заявляють про 56 188 хворих від Covid-19 по всій країні. Серед них 31 912 знаходяться у лікарні.

Вилікуватися вдалося вже 7 015 пацієнтам.

Зазначається, що серед найбільш постраждалих регіонів продовжує бути іспанська столиця.

Так, у Мадриді за останню добу від коронавірусу померли 265 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometers, станом на четвер 14.00, 26 березня, в світі зареєстровано 488 055 випадків зараження коронавірусом, зокрема 22 049 летальних випадків і 117 603 людини одужали.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 43 нові випадки.