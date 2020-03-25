Віцепрем’єр-міністр Іспанії заразилася коронавірусом

У віцепрем'єр-міністра Іспанії Кармен Кальво підтвердилося коронавірусне захворювання Covid-19.

Про це повідомляє El Pais.

"Перший віцеголова уряду Кармен Кальво отримала позитивний результат тесту на коронавірус", - йдеться у повідомленні.

62-річна Кармен Кальво була шпиталізована у Мадриді минулої неділі з респіраторною інфекцією.

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Разом з іншими урядовцями вона вже проходила тестування на коронавірус минулого тижня, після того як стало відомо, що вірусом заразилася очільниця міністерства з питань рівності Ірен Монтеро. Тоді лише міністр територіальної політики Кароліна Даріас отримала позитивний результат.

Як повідомлялося, за даними Worldometers, у світі зареєстровано 439 940 випадків зараження коронавірусом, зокрема 19 744 летальні, 111 942 особи одужали.

Кількість летальних випадків від коронавірусу в Іспанії перевищила цей показник в Китаї, таким чином країна стала другою після Італії за кількістю жертв Covid-19.

Фото: POOL (EUROPA PRESS)