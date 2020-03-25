Кількість смертей від коронавірусу в світі перевищила 20 тисяч

Кількість летальних випадків унаслідок коронавірусу у світі перевищила 20 тисяч, й наразі становить 20 799 осіб.

Про це йдеться на сайті Worldometers.

Найбільшим осередком поширення коронавірусу залишається Італія, де з початку епідемії вже померли 7 503 людини. Іспанія займає друге місце за кількістю смертей, там зареєстрували 3 434 летальні випадки.

У всьому світі зареєстровано понад 458 тис. підтверджених випадків зараження коронавірусом, з яких щонайменше 113 тис. 776 людей вилікувалися.

Станом на ранок 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

Фото: АА