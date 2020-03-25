Іспанія "обігнала" Китай за рівнем смертності від коронавірусу

Кількість летальних випадків від коронавірусу в Іспанії перевищила цей показник в Китаї, і таким чином країна стала другою після Італії за кількістю жертв Covid-19.

Про це повідомляє АР.

"В даний час Іспанія посідає друге місце в світі за кількістю смертей від коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в середу було зафіксовано 738 нових летальних випадків - це найвище на сьогодні зростання числа жертв на добу.

Іспанія, де загинуло 3434 осіб, перегнала Китай (3285) і посіла друге місце за смертністю після Італії, де померло 6820 осіб.

Читайте також: В Ізраїлі розробляють тест для діагностики коронавірусу за голосом

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometers, станом на ранок 25 березня в світі зафіксовано 423 515 випадків зараження коронавірусом, з них 18 910 летальних і 109 154 людини одужали.

В Україні 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні.

Фото: АА