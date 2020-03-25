Іспанія "обігнала" Китай за рівнем смертності від коронавірусу
Укрінформ
Кількість летальних випадків від коронавірусу в Іспанії перевищила цей показник в Китаї, і таким чином країна стала другою після Італії за кількістю жертв Covid-19.
Про це повідомляє АР.
"В даний час Іспанія посідає друге місце в світі за кількістю смертей від коронавірусу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в середу було зафіксовано 738 нових летальних випадків - це найвище на сьогодні зростання числа жертв на добу.
Іспанія, де загинуло 3434 осіб, перегнала Китай (3285) і посіла друге місце за смертністю після Італії, де померло 6820 осіб.
Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometers, станом на ранок 25 березня в світі зафіксовано 423 515 випадків зараження коронавірусом, з них 18 910 летальних і 109 154 людини одужали.
В Україні 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні.
Фото: АА