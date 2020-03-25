В Ізраїлі розробляють тест для діагностики коронавірусу за голосом

Ізраїльський стартап Vocalis Health у співпраці з адміністрацією Міністерства оборони з розвитку озброєнь і технологічної інфраструктури країни досліджують, чи можна знайти маркери коронавірусу за допомогою зразків голосу пацієнтів, які заразилися ним.

Про це повідомляє The Times of Israel.

«Стартап, Vocalis Health зараз проводить дослідження, спрямовані на виявлення голосового відбитка, унікального для тих, хто має респіраторний вірус, щоб допомогти Міністерству охорони здоров’я краще визначати тих, хто заразився», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, компанія Vocalis Health, очолювана Талом Вендеровим і доктором Шейді Хассаном, зараз збирає зразки голосу і дихання у пацієнтів з Covid-19, а також у здорових людей. Дані потім будуть проаналізовані з використанням технології машинного навчання.

Після цього стартап спробує розробити алгоритм, який допоможе Міністерству охорони здоров’я провести первинну оцінку і легко відстежувати стан і симптоми носіїв коронавірусу, які знаходяться вдома, щоб уникнути перевантаження системи охорони здоров’я.

Оскільки коронавірус вражає дихальну систему хворого, основне припущення полягає в тому, що ознаки дистресу, які він викликає, можуть відбиватися в голосі і диханні.

Кожен охочий може надсилати зразки голосу через вебсайт компанії та мобільний додаток.

Як пише видання, початкові результати дослідження, яке проводиться у співпраці з медичними організаціями та лікарнями в Ізраїлі і в усьому світі, очікуються протягом чотирьох-шести тижнів.

За даними видання, в Ізраїлі було зареєстровано 2 030 випадків хворих на Covid-19, в тому числі 100 - за останню добу, і 5 смертей.

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