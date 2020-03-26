В Італії та Іспанії кількість смертей від Covid-19 перевищила показники Китаю

В Італії та Іспанії кількість смертей унаслідок пандемії коронавірусу Covid-19 перевищила показники в Китаї.

Про це свідчать дані Центру системних досліджені та інжинірингу при університеті Джонса Гопкінса.

Як зазначається, кількість летальних випадків від Covid-19 в Італії найвища у світі – 7 503. В Іспанії цей показник становить 3 647. На третьому місці за кількістю смертей Китай – 3 169.

Із часу поширення коронавірусної хвороби в Ірані померло 2 077 осіб, у Франції – 1 331 та більше тисячі людей у США.

Загалом у світі станом на ранок 26 березня кількість підтверджених випадків коронавірусу становить 472 109. Із них 114 870 осіб хворіли та вже одужали. Померли від коронавірусу 21 308 осіб.

В Україні 145 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав.

Фото: AA