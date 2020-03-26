«Містралі» проти коронавірусу: Макрон оголосив військову операцію

Президент Франції Емманюель Макрон анонсував проведення військової операції Résilience («Стійкість») проти поширення коронавірусу.

Про це повідомляє RFI з посиланням на заяву Макрона після візиту у військово-польовий госпіталь для хворих Covid-19 у місті Мюлуз.

«Ми перебуваємо в стані війни, і на піку епідемії я вирішив, за пропозицією начальника Генштабу, почати операцію Résilience («Стійкість»), окрему (від операції) Sentinelle («Вартовий»), в ході якої триває боротьба військових з тероризмом», - сказав президент.

В операції будуть задіяні і вертольотоносці класу «Містраль».

Emmanuel Macron arrive sur le site de лопіталя de campagne не встановлено par l armée sur le parking du centre hospitalier de Mulhouse. Le chef de l'état se voit remettre un masque avant de commencer la visite #AFP pic.twitter.com/3vgbBlO9gc — Agence France-Presse (@afpfr) March 25, 2020

Макрон назвав завдання армії поки лише в загальних рисах, зазначивши, що військові будуть виконувати «санітарні, логістичні і захисні» функції. Він підкреслив, що нова операція з участю армії «буде спрямована на надання допомоги і підтримки населення, а також державним службам в галузі матеріально-технічного забезпечення і захисту» у боротьбі з епідемією.

Читайте також: У Франції загальна кількість випадків коронавірусу перевищила 25 тисяч

У Франції за добу Covid-19 заразилися майже 3 тисячі осіб, а загальна кількість померлих від хвороби становить вже 1331.

Як відомо, загальне число випадків зараження коронавірусом у світі 26 березня становить понад 472 тис. осіб.