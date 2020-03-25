У Франції загальна кількість випадків коронавірусу перевищила 25 тисяч

У Франції кількість летальних випадків внаслідок коронавірусу зросла до 1331-го, загальна кількість заражень перевищила 25 тисяч осіб.

Про це інформує France 24.

"Кількість випадків коронавірусу зросла до 25 233, що становить зростання приблизно на 13% протягом 24 годин", - повідомив директор служби охорони здоров'я Жером Саломон.

Французька служба охорони здоров’я повідомила про 231 нову смерть внаслідок коронавірусу у середу.

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За словами Саломона, 2827 людей у Франції перебувають у важкому стані та потребують штучного життєзабезпечення, що на 12% більше, ніж було у вівторок, це означає, що понад третина з 8000 лікарняних ліжок обладнаних вентиляційними приладами в країні наразі зайнята.

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Нагадаємо: кількість летальних випадків унаслідок коронавірусу у світі перевищила 20 тисяч, й наразі становить 20 799 осіб.