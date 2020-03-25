В Італії кількість летальних випадків від коронавірусу перевищила 7 500

В Італії унаслідок пандемії коронавірусу протягом останньої доби померло 683 особи, загальна кількість летальних випадків досягла 7503.

Про це повідомляє агенція ANSA.

"Понад 7000 людей померли в Італії від коронавірусу. На сьогодні 7503 жертви, що на 683 більше, ніж учора", - повідомила Служба цивільного захисту Італії.

При цьому, протягом останньої доби зростання кількості летальних випадків менше, ніж було у вівторок - 743 особи.

Вже четвертий день поспіль кількість нових підтверджених випадків коронавірусу в Італії зменшується: сьогодні зареєстрували 3 491 випадок, вчора - 3 612, у понеділок - 3 780, у неділю - 3 957. Загальна кількість підтверджених випадків захворювання в Італії сягнула 74 386.

За даними ЦГЗ, станом на 10:00 25 березня в Україні 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. Протягом доби було зафіксовано 29 нових випадків.

За даними Worldometers, у світі зафіксовано 436 538 випадків зараження коронавірусом, з них 19 643 летальні і 111 889 осіб одужали.

Фото: АА