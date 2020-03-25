Футбольний матч був однією з головних причин епідемії в Італії - мер Бергамо

Мер італійського міста Бергамо Джорджіо Горі заявив, що однією з головних причин поширення коронавірусу на території Італії став футбольний матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між місцевою "Аталантою" та іспанською "Валенсією".

Про це повідомляє Marca.

"Мер Бергамо Джорджіо Горі у зверненні у Facebook зазначив, що матч між "Аталантою" та "Валенсією", який зіграли у Мілані, був одним з головних джерел інфекції", - йдеться у повідомленні.

За словами мера, цей матч, що проходив 19 лютого в Мілані, став "біологічною бомбою".

Уперше коронавірус діагностували в Італії 23 лютого. "Тоді ми ще не знали, що відбувається. Якщо вірус вже передавався, то 40 тисяч фанатів, які відвідали стадіон "Сан-Сіро", могли бути заражені. Ніхто не знав, що вірус поширювався вже. Багато дивилися гру у групах, в той вечір було багато контактів. Вірус передавався від однієї людини до іншої", - заявив мер.

Читайте також: В Італії маски для дайвінгу перетворюють в апарати для вентиляції легень

Водночас, за його совами, причин поширення коронавірусу в Італії було більше. "Матч був не єдиним (чинником - ред.), тому що спалах був дійсно в лікарні Альцано Ломбардо, почавшись з пацієнта з пневмонією невідомого походження, від якого заразилися інші пацієнти лікарні, лікарі та медсестри. Це був епіцентр спалаху", - заявив Горі.

Як повідомляв Укрінформ, Італія зараз є однією з набільніш уражених Covid-19 країн світу. Загальна кількість заражених станом на середу там перевищила 69 тисяч осіб, летальних випадків уже 6820, а одужало 8326 осіб.

За даними Worldometers, у світі зареєстровано 439 940 випадків зараження коронавірусом, зокрема 19 744 летальні, 111 942 особи одужали.

Фото: EFE