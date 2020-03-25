ВООЗ прогнозує, що пік Covid-19 в Італії спаде цього тижня

Італія може цього тижня досягти свого піку захворювання коронавірусу (COVID-19).

Про це повідомляє ANSA з посилання на помічника гендиректора стратегічних ініціатив Всесвітньої організації охорони здоров’я Раньєрі Гуерру.

«Уповільнення темпів зростання (захворювання COVID-19 – ред.) є надзвичайно позитивним фактором, і в деяких регіонах, я вважаю, що ми близькі до точки зламу кривої, тому пік може бути досягнутий на цьому тижні, а потім він може почати спадати», - сказав він.

Гуерра переконаний, що цей тиждень і перші дні наступного будуть вирішальними, адже тоді має бути видно результати заходів, які були вжити італійським урядом 15-20 днів тому.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometers, станом на ранок середи, 25 березня, в світі зареєстровано 435 383 випадків зараження коронавірусом, зокрема 19 620 летальних випадків і 111 878 людини одужали.

За даними ЦГЗ, станом на 10:00 25 березня в Україні 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 29 нових випадків.

Фото: ANSA/Marco Ottico