В Італії штрафи за порушення карантину зростуть до €3 тисяч

Італійський уряд ухвалив рішення ввести жорсткіші санкції проти тих людей, які порушують заходи для боротьби з коронавірусом, – йдеться про великі грошові штрафи.

Про це повідомляє ANSA з посиланням на прем’єр-міністра Італії Джузеппе Конте.

«Штраф для тих, хто порушує правила боротьби із зараженням, зросте з 400 до 3000 євро», - заявив Конте на пресконференції.

Окрім того, передбачається «припинення комерційної діяльності на строк від 5 до 30 днів» в разі порушення зобов'язань, передбачених для компаній.

За минулу добу в Італії від коронавірусу померли 743 особи, а загальна кількість жертв зросла до 6820. Лише днем раніше від коронавірусу помер 601 пацієнт і почалися розмови про початок спаду епідемії в Італії.

21 березня в Італії за добу було зареєстровано рекордні 793 смерті від коронавірусу.

Фото: AA