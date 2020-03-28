В Італії кількість померлих від коронавірусу перевищила 10 тисяч

В Італії кількість летальних випадків унаслідок коронавірусу перевищила 10 тисяч.

Про це повідомляє агенція ANSA

"В Італії від коронавірусу вже загинуло 10 023 особи, зростання у порівнянні з вчорашнім днем становить 889 випадків", - йдеться у повідомленні.

Водночас 12 384 людини вилікувалися в Італії після зараження коронавірусом.

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в Італії досягла 92 472-х.

Як повідомлялося, станом на 28 березня у світі понад 600 тис. людей у 199 країнах заразилися коронавірусом, понад 28 тис. людей померли, майже 136 тисяч одужали.

Фото: ANSA