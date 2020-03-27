Бельгія відмовила у лікуванні хворих на Covid-19 з Італії та Нідерландів - ЗМІ

Бельгія відхилила прохання Італії та Нідерландів взяти на лікування частину пацієнтів з коронавірусною інфекцією Covid-19.

Про це з посиланням на офіс Федерального прем’єр-міністра країни Софі Вільмес повідомляє бельгійське видання VRT.

«Поки що Бельгія відхилила запити від Нідерландів та Італії щодо лікування частини пацієнтів, хворих на Covid-19. Як підтвердили в офісі прем’єр-міністра, поки епідемія в країні не досягла піку, національні лікарні будуть зарезервовані для людей, що проживають у Бельгії. Буде важко пояснити, чому їм не вистачило ліжок, якщо були прийняті запити з-за кордону», - йдеться у повідомленні.

Нині показники захворюваності в Бельгії стрімко зростають, два дні поспіль кількість нових інфікованих перевищує 1000 осіб щодня. Водночас, в уряді допускають, що коли Бельгія пройде пік епідемії, у майбутньому вона зможе прийняти на лікування пацієнтів із сусідніх країн ЄС.

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У публікації зазначається, що через масштаб пандемії ряд європейських країн виявили солідарність і взяли на лікування хворих на коронавірус. Зокрема, Німеччина прийняла певну кількість пацієнтів з Італії та запропонувала допомогу Франції, якій зараз допомагають таким чином Люксембург і Швейцарія.

За даними Worldmeters, у світі заражено коронавірусом 552 943 особи, з них 128 706 одужали і 25 045 померли.

В Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 летальних, 5 людей одужали.