Україна за час карантину витратила майже мільярд на боротьбу з коронавірусом

Україна за час карантину витратила майже мільярд на боротьбу з коронавірусом

Інфографіка
Укрінформ
Державні структури з 20 березня по 4 квітня закупили товарів для запобігання поширення коронавірусу на суму 952 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"З 20 березня по 4 квітня державні структури закупили товарів для запобігання поширенню коронавірусу на суму 952 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Так, державні замовники у цей період найбільше закуповували: медичне обладнання, зокрема апарати штучної вентиляції легенів, пульсоксиметри, монітори пацієнта тощо (190,15 млн грн); медичні матеріали, зокрема рукавички, захисні маски, респіратори, ізоляційні костюми тощо (147,12 млн грн); обладнання для анестезії та реанімації, зокрема кисневі концентратори та інше (116,04 млн грн.).

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На ці три категорії товарів приходиться майже половина від загальної суми “антивірусних” закупівель.

Як повідомлялося, 29 березня уряд спростив процедуру здійснення “антивірусних” закупівель. Тепер такі тендери можна проводити впродовж 1 дня. Крім того, розширено перелік товарів, які можна купувати за спрощеною процедурою.

Фото: Євросолідарність

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