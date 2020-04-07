Міжнародні резерви України у березні "схудли" на 7,8%

Міжнародні резерви України за березень 2020 року зменшилися на 7,8% і станом на 1 квітня становили 24,9 млрд дол. США (в еквіваленті).

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

"Станом на 1 квітня 2020 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 24 923,7 млн дол. США (в еквіваленті). Після зростання у січні-лютому в березні вони зменшилися на 7,8% і повернулися до рівня, близького до показників початку року", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зазначають, що зменшення міжнародних резервів упродовж березня було зумовлене, насамперед, значними обсягами валютних інтервенцій Національного банку, спрямованими на згладжування надмірних курсових коливань через ажіотажний попит на валюту з боку бізнесу та населення.

Загалом динаміку резервів упродовж місяця визначали такі чинники: по-перше, операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку. У березні обсяг валютних надходжень від експорту зберігався на стабільному рівні, однак попит на валюту з боку бізнесу та населення значно зріс через ажіотаж навколо поширення коронавірусу в Україні та у світі.

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Для згладжування надмірних курсових коливань і недопущення погіршення девальваційних та інфляційних очікувань Національний банк зберігав активну присутність на міжбанківському валютному ринку. Чистий продаж валюти Національним банком у березні сягнув 2 189,6 млн дол. США. Ці інтервенції дали змогу задовольнити попит бізнесу та громадян. Наприкінці місяця ситуація на валютному ринку нормалізувалася, а Національний банк навіть повернувся до інтервенцій із купівлі валюти. Загалом НБУ продав 2 453,6 млн дол. США, а купив – 264,0 млн дол. США.

Також на резерви вплинули операції уряду з управління державним боргом. На обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті загалом було спрямовано 1124,3 млн дол. США (в еквіваленті). З них 536,7 млн дол. США сплачено за облігаціями зовнішньої державної позики (ОЗДП), 409,3 млн дол. США – за зобов’язаннями уряду України та Національного банку на користь Міжнародного валютного фонду. Решта коштів сплачена за іншими зобов’язаннями перед іноземними кредиторами та міжнародними фінансовими організаціями.

Ці витрати з резервів були врівноважені новими надходженнями на користь уряду. Упродовж місяця уряд України залучив 873,2 млн дол. США та 276,9 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), номінованих у іноземній валюті.

Ще одним чинником, що вплинув на резерви стала переоцінка фінансових інструментів (внаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют) та інші операції Національного банку, внаслідок яких резерви зросли на 16,6 млн дол. США (в еквіваленті).

Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 3,7 місяці майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку.

Як повідомляв Укрінформ, міжнародні резерви України на 1 січня 2020 року сягнули 25,3 млрд дол. США в еквіваленті.