Нацбанк констатує стабільність на валютному ринку

Пропозиція валюти на міжбанківському валютному у понеділок вкотре була суттєво вищою за попит.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України у Facebook.

"Сьогодні купили на міжбанківському валютному ринку 186 млн дол. США. Пропозиція валюти з боку бізнесу знову була суттєво вищою за попит. Тож ми мали змогу і надалі викуповувати надлишок у резерви, не протидіючи ринковому тренду", - йдеться у повідомленні.

У НБУ також зауважили, що таким чином продовжили добру традицію минулого тижня, коли викупили в резерви чверть мільярда доларів.

Як повідомлялося, Національний банк за 2019 рік викупив у резерви майже 8 млрд доларів, згладжуючи коливання у бік зміцнення гривні. У 2020 році регулятор згладжує коливання курсу в інший бік і для цього вже продав 1,4 млрд доларів. Найбільші інтервенції з продажу валюти Національним банком відбулися у другій декаді березня. Минулого місяця чистий продаж валюти становив майже 2,2 млрд доларів.