Українці в березні забрали з банківських рахунків 2,7 мільярда

У березні 2020 року залишки на рахунках населення у банківській системі скоротились на 2,752 млрд грн у гривні та на 19 млн у доларовому еквіваленті.

Про це повідомляє Експертна платформа НБУ у Facebook.

"У цілому за місяць залишки на рахунках населення в банківській системі скоротилися незначно - на 2,752 млрд в гривні (-0,8%) та на 19 млн у доларовому еквіваленті (-0,2%)", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зауважують, що боротьба з пандемією та економічна невизначеність впливають на фінансову поведінку населення. Втім, тенденція зняття коштів з банківських рахунків виявилася у березні 2020 року слабкою та вкрай короткою. А рішення НБУ про незапровадження будь-яких обмежень на фінансовому ринку сприяло відновленню припливу коштів.

"Як свідчить оперативний моніторинг Національного банку, скорочення залишків коштів на рахунках фізичних осіб взагалі припинилося після 25 березня. Вклади в національній валюті за останні 7 днів березня навіть зросли на 4 млрд гривень (+1,2%)", - зазначається в повідомленні.

Щодо інвалютних коштів, то, як і на валютному ринку, мала місце суттєва нервовість у другій декаді березня. Після чого залишки громадян у банках в доларовому еквіваленті майже не змінюються. Ситуація суттєво відрізняється від гострих фаз попередніх криз. Зокрема, тільки у серпні 2014 року скорочення залишків коштів фізосіб у національній валюті становило 1,44%, а у інвалюті — 3,11%.