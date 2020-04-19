Через скупчення людей у Святогірській лаврі порушили справу

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом порушення карантинних обмежень у Святогірській Свято-Успенській лаврі, де зібралися понад 300 людей у великодню ніч.

Про це повідомляє пресслужба поліції Донецької області.

"У Святогірській Свято-Успенській лаврі зафіксовано зібрання людей у кількості 300 осіб, при цьому не було дотримано соціальну дистанцію та інших правил карантину. За фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням)", - йдеться у повідомленні.

Загалом у Донецькій області святкова служба пройшла у 275 храмах. Участь у богослужіннях взяли понад 3500 вірян.

В області зареєстровано чотири факти, коли у культових спорудах перебувало понад 10 людей або вони були без захисних масок.

Як повідомляв Укрінформ, цього року українців закликали залишитися вдома на Великдень через загрозу поширення коронавірусу.