У Почаївську лавру пустили людей на богослужіння попри попередні домовленості — поліція

Поліцейські зафіксували порушення умов карантину під час Великоднього богослужіння в Почаївській лаврі на Тернопільщині.

Про це повідомляє пресслужба поліції Тернопільської області.

"Факт невиконання карантинних заходів зафіксували поліцейські в Почаївській Свято-Успенській лаврі, що на Кременеччині. Божественна літургія відбулася за участі значної кількості вірян, які не дотримувалися дистанції", - йдеться у повідомленні.

У поліції розповіли, що Пасхальне богослужіння розпочалося о 23-й годині. У цей час поліцейські зафіксували скупчення людей у храмі, ще кілька десятків прихожан перебували на вулиці. Переважна більшість не дотримувалися дистанції. Під час релігійної відправи духовенство відчинило двері монастиря і віряни, всупереч встановленим обмеженням, почали заходити всередину. В зв’язку з цим були посилені поліцейські заходи задля мінімізації можливого зараження людей. Великоднє богослужіння завершилося близько 4.30 - і прихожани розійшлися.

Як зазначили у відомстві, згідно із попередніми домовленостями з духовенством Почаївської лаври, богослужіння мало проводитися з виконанням усіх умов та правил карантину. Прихожани мали перебувати на прилеглій території, а не в храмі. Більшість людей прийшли на святкову відправу з індивідуальними засобами захисту, а тим, хто їх не мав, правоохоронці роздавали заздалегідь підготовлені маски.

У зв’язку з порушенням карантинних норм розглядається питання щодо внесення даного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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Загалом в області Пасхальні богослужіння відбулися в 447 культових спорудах та храмах міста й області. Майже пів тисячі працівників поліції забезпечували публічну безпеку. Більшість релігійних заходів проводилися з дотриманням встановлених обмежень, зазначили в поліції.

Як повідомляв Укрінформ, цього року українців закликали залишитися вдома на Великдень через загрозу поширення коронавірусу.

Поліція розпочала одне кримінальне провадження та склала три адміністративних протоколи через порушення карантинних обмежень під час пасхальних богослужінь.