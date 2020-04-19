Поліція зафіксувала 19 порушень карантину під час нічних богослужінь

Поліція зафіксувала 19 випадків порушень карантинного режиму під час пасхальних богослужінь по всій країні.

Про це повідомляє Національна поліція України у Facebook.

"Зафіксовано 19 випадків недотримання карантинних обмежень", - йдеться у повідомленні.

Біля церков УПЦ МП та ПЦУ у Запоріжжі чергують правоохоронці / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ

Чергування правоохоронців під час Великодніх свят / Фото: Національна поліція України

Так, порушення карантинних обмежень під час богослужінь зафіксовані у Донецькій області - 4, у Дніпропетровській та Запорізькій - по 2, у місті Києві, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Рівненській, Одеській, Тернопільській, Харківській, Черкаській та Чернігівській областях - по 1.

На цей час поліцейські склали три адміністративні протоколи за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення у Запорізькій, Рівненській та Чернігівській областях.

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Загалом святкові богослужіння проводилися у 13 658 храмах в усіх регіонах держави. Публічну безпеку і порядок забезпечували 26 500 поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України.

Участь у богослужіннях взяли майже 130 000 громадян.

Як повідомляв Укрінформ, українців закликали залишатися вдома у ніч на 19 квітня через загрозу поширення коронавірусу.