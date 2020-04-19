Поліція зафіксувала 19 порушень карантину під час нічних богослужінь

Поліція зафіксувала 19 порушень карантину під час нічних богослужінь

Фото
Укрінформ
Поліція зафіксувала 19 випадків порушень карантинного режиму під час пасхальних богослужінь по всій країні.

Про це повідомляє Національна поліція України у Facebook.

"Зафіксовано 19 випадків недотримання карантинних обмежень", - йдеться у повідомленні.

Біля церков УПЦ МП та ПЦУ у Запоріжжі чергують правоохоронці / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ

Чергування правоохоронців під час Великодніх свят / Фото: Національна поліція України

Так, порушення карантинних обмежень під час богослужінь зафіксовані у Донецькій області - 4, у Дніпропетровській та Запорізькій - по 2, у місті Києві, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Рівненській, Одеській, Тернопільській, Харківській, Черкаській та Чернігівській областях - по 1.

На цей час поліцейські склали три адміністративні протоколи за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення у Запорізькій, Рівненській та Чернігівській областях.

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Загалом святкові богослужіння проводилися у 13 658 храмах в усіх регіонах держави. Публічну безпеку і порядок забезпечували 26 500 поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України.

Участь у богослужіннях взяли майже 130 000 громадян.

Як повідомляв Укрінформ, українців закликали залишатися вдома у ніч на 19 квітня через загрозу поширення коронавірусу.

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