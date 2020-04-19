Богослужіння у Києві відбулися без порушень карантину - поліція

Великодні богослужіння у київських храмах відбулися без порушень громадського порядку і карантинних обмежень, а у церквах перебувало не більше 10 осіб.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва у Facebook.

"Великодня ніч у Києві пройшла спокійно. Порушень громадського порядку і карантинних обмежень під час святкових богослужінь у храмах не зафіксовано. Під час богослужінь у церквах перебувало не більше 10 осіб, як і передбачено карантинними заходами. На даний час поліцейські продовжують стежити за правопорядком біля культових споруд до повного завершення релігійних святкових заходів", - йдеться в повідомленні.

Поліція Києва подякувала містянам та гостям столиці за розуміння та свідоме дотримання карантинних обмежень задля збереження здоров’я власного і оточуючих. "Сподіваємося, що і сьогодні громадяни перебуватимуть вдома, не наражаючи себе та своїх рідних на небезпеку. Бережіть, будь ласка, своє здоров’я і життя", - закликали в поліції.

Як повідомляв Укрінформ, цього року українців закликали залишитися вдома на Великдень через загрозу поширення коронавірусу.

В Україні станом на ранок 19 квітня 5449 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 141 летальний, 347 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 343 нові випадки.