Богослужіння у Києві відбулися без порушень карантину - поліція
Про це повідомляє пресслужба поліції Києва у Facebook.
"Великодня ніч у Києві пройшла спокійно. Порушень громадського порядку і карантинних обмежень під час святкових богослужінь у храмах не зафіксовано. Під час богослужінь у церквах перебувало не більше 10 осіб, як і передбачено карантинними заходами. На даний час поліцейські продовжують стежити за правопорядком біля культових споруд до повного завершення релігійних святкових заходів", - йдеться в повідомленні.
Поліція Києва подякувала містянам та гостям столиці за розуміння та свідоме дотримання карантинних обмежень задля збереження здоров’я власного і оточуючих. "Сподіваємося, що і сьогодні громадяни перебуватимуть вдома, не наражаючи себе та своїх рідних на небезпеку. Бережіть, будь ласка, своє здоров’я і життя", - закликали в поліції.
Як повідомляв Укрінформ, цього року українців закликали залишитися вдома на Великдень через загрозу поширення коронавірусу.
В Україні станом на ранок 19 квітня 5449 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 141 летальний, 347 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 343 нові випадки.