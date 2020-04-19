Нехай Бог захищає усіх, хто жертовно захищає нас - ПЦУ

Православна Церква України привітала українців зі Світлим Христовим Воскресінням та побажала кожному добра і духовної сили.

Про це йдеться на сторінці ПЦУ у Facebook.

"Нехай Бог захищає усіх тих, хто жертовно захищає нас: від зовнішнього агресора та від невидимого збудника хвороби. Вітаємо кожного, хто на своєму місці працює на благо суспільства та відповідає за державницькі рішення. Тепло нашої любові і молитовні побажання ми надсилаємо тим, хто святкує Великдень в умовах окупації, за ґратами полону чи несправедливого ув’язнення. Ми просимо в Господа захисту, миру і свободи для кожного з вас", - йдеться у привітанні.

Великоднє богослужіння у Михайлівському соборі ПЦУ / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Християни східного обряду відзначають 19 квітня найвеличніше свято – Світле Христове Воскресіння, або Великдень.

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Цього року у зв'язку з пандемією коронавірусу та оголошеним через це карантином побувати на святковій службі в храмі та освятити великодній кошик, як зазвичай, християни не змогли. Проте Великодні богослужіння з церков транслюють телеканали.