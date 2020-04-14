На Полтавщині запровадять додаткові обмеження на Великодні свята

На Полтавщині на час Великодніх свят запровадять низку додаткових обмежувальних заходів для запобігання поширенню коронавірусу.

Про це на брифінгу заявив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На вихідних ми плануємо запровадити додаткові обмежувальні заходи. Наближаються свята, попереду три вихідні, і ми будемо запозичувати досвід інших областей - Чернівецької, Тернопільської, - які запровадили обмежувальні заходи щодо пересування і перебування людей на вулицях", - зазначив Синєгубов.

Він наголосив, що обласна влада змушена це робити, щоб не допустити стрімкого збільшення випадків зараження коронавірусом на Полтавщині.

Голвоа ОДА поінформував, що за порушення карантинних заходів поліція області склала 198 протоколів про адміністративне правопорушення, зокрема 18 протоколів - за останню добу.

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Як повідомляв Укрінформ, у Чернівецькій області, де зафіксовано найбільшу (крім Київської) кількість хворих на COVID-19, на вихідних було введено особливий режим пересування. З 13:00 суботи 4 квітня до 6:00 понеділка 6 квітня жителів області закликали не виходити на вулиці, завершивши необхідні закупівлі заздалегідь. Оскільки заклики необхідного ефекту не дали, було прийняте рішення, що з 13:00 11 квітня до 6:00 13 квітня не працюватимуть жодні магазини, в тому числі і продуктові, а автозаправні станції обслуговуватимуть виключно автомобілі медичних служб, служби порятунку та поліції.

Станом на 14 квітня в Україні лабораторно підтверджено 3372 випадки COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків.

На Полтавщині зафіксовано 26 випадків захворювання на коронавірус, один з них - за останню добу.