Буковина проведе Великдень в особливому режимі пересування

Особливий режим обмежувальних заходів, який на Буковині впроваджували на минулих та позаминулих вихідних, буде продовжено і на великодні свята.

Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"Відбулося засідання обласної комісії з питань ТЕБ та НС. На ньому прийняли рішення, що особливий режим обмежувальних заходів, який ми мали на минулих двох вихідних, буде продовжено і запроваджено на наступні вихідні. Він почнеться в суботу, 18 квітня, о 13:00 і триватиме до вівторка, 21 квітня, до 6-ї години ранку. Ми маємо тиждень, аби підготуватися до того, щоби провести Великдень у радості, у колі рідних і вдома", - зазначив Осачук.

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Як повідомляв Укрінформ, у Чернівецькій області з 13:00 суботи, 11 квітня, до 6:00 понеділка, 13 квітня, був запроваджений особливий режим пересування. У цей час були зачинені всі продуктові магазини та автозаправні станції.

На Буковині офіційно підтверджено 546 випадків інфікування Covid-19, у тому числі 84 - за останню добу.