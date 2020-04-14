В Україні зафіксували 3372 випадків COVID-19, з них за добу - 270

Про це у Facebook повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ.

"Підтверджено 3 372 випадки COVID-19. Усього в Україні досліджено 35 153 зразки на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР. Протягом 12 квітня отримано 270 повідомлень про нові підтверджені випадки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ускладнень, спричинених хворобою, померли 98 людей, з них 51 чоловік та 47 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

Загалом у Вінницькій області пдтверджено 200 випадків коронавірусної хвороби (8 осіб одужали); у Волинській — 80 випадків (3 одужали); Дніпропетровській — 71 випадок (8 одужали); Донецькій — 12 випадків (1 одужав); Житомирській — 112 випадків; Закарпатській — 99 випадків (12 одужали); Запорізькій — 89 випадків (11 одужали); Івано-Франківській — 332 випадки (16 одужали); у Києві — 551 випадок; Київській області — 224 випадки (11 одужали); Кіровоградській — 144 випадки; Львівській — 136 випадків (6 одужали); Луганській — 3 випадки; Миколаївській — 5 випадків; Одеській — 69 випадків; Полтавській — 26 випадків; Рівненськаій— 134 випадки (8 одужали); Сумській — 74 випадки (2 одужали); Тернопільській — 280 випадків (8 одужали); Харківській — 14 випадків; Херсонській — 34 випадки; Хмельницькій — 22 випадки (3 одужали); Черкаській — 105 випадків (1 одужав); Чернівецькій — 456 випадків (21 одужав); Чернігівській — 10 випадків.