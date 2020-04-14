У світі вже понад 1,9 мільйона випадків коронавірусу, близько 120 тисяч - летальні

Станом на ранок вівторка загальне число зафіксованих у світі випадків COVID-19 складає понад 1,92 мільйона, включаючи майже 120 тисяч смертельних.

Про це повідомляє Worldometer.

Зранку 14 квітня загальне число підтверджених у світі випадків коронавірусу становить 1 925 440, включаючи 119 718 летальних випадків та 451 884 пацієнти, що вже вилікувалися.

У трійці лідерів за кількістю заражень наразі перебувають США (587 155 випадків), Іспанія (171 000) та Італія (159 516).

А ось Китай, де в грудні 2019 року стався перший спалах цієї хвороби, зараз перебуває аж на 6 місці – китайська влада вже раніше заявила про перемогу над коронавірусом.

Як повідомлялося, станом на ранок 13 квітня в Україні 3102 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 93 летальні, 97 пацієнтів одужали.

Фото: АА