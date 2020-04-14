Військові Британії допомагатимуть медикам боротися з Covid-19
Про це повідомляє BBC.
"Майже 200 військовослужбовців збройних сил прийдуть на допомогу персоналу медичних закладів, щоб боротися з пандемією коронавірусу", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, обов'язки військових будуть різними залежно від регіону, в якому вони працюють. Насамперед, як очікують у міністерстві оборони, їм доведеться керувати автомобілями швидкої допомоги та приймати дзвінки від громадян.
Військові вже допомагають Службі охорони здоров'я Британії, постачаючи засоби індивідуального захисту. Крім того, у Шотландії королівські ВПС з допомогою гелікоптерів доправляють пацієнтів до шпиталів.
Як повідомлялося, з початку пандемії коронавірусу у Великій Британії зареєстрували 11 329 летальних випадків, загальна кількість підтверджених випадків наближається до 90 тисяч.
Фото: АА