Військові Британії допомагатимуть медикам боротися з Covid-19

Влада Великої Британії покладає на військовослужбовців низку завдань персоналу медичних закладів, зокрема приймання викликів від хворих та керування автівками швидкої допомоги.

Про це повідомляє BBC.

"Майже 200 військовослужбовців збройних сил прийдуть на допомогу персоналу медичних закладів, щоб боротися з пандемією коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, обов'язки військових будуть різними залежно від регіону, в якому вони працюють. Насамперед, як очікують у міністерстві оборони, їм доведеться керувати автомобілями швидкої допомоги та приймати дзвінки від громадян.

Військові вже допомагають Службі охорони здоров'я Британії, постачаючи засоби індивідуального захисту. Крім того, у Шотландії королівські ВПС з допомогою гелікоптерів доправляють пацієнтів до шпиталів.

Як повідомлялося, з початку пандемії коронавірусу у Великій Британії зареєстрували 11 329 летальних випадків, загальна кількість підтверджених випадків наближається до 90 тисяч.

Фото: АА