У Британії кількість смертей перевищила 11 тисяч

Від початку пандемії коронавірусу у Великій Британії зареєстрували 11 329 летальних випадків, загальна кількість підтверджених випадків наближається до 90 тисяч.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство охорони здоров'я Британії.

"Було протестовано 290 720 осіб, з яких 88 621 людина отримала позитивний результат. Станом на 17:00 12 квітня зі шпиталізованих пацієнтів у Великій Британії, з позитивним результатом тесту на коронавірус, 11 329, на жаль, померли", - йдеться у дописі.

Загалом у Великій Британії станом на 9 ранку 13 квітня було здійснено 367 667 тестувань на коронавірус.

Як повідомлялося, на ранок 13 квітня у світі 1 млн 853 тисяч 183 людей заразилися коронавірусом SARS-CoV-2. З них 114 248 пацієнтів померли, та 423 625 — одужали.

Фото: АА