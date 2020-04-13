У Джонсона - негативний тест на коронавірус

Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон отримав негативний результат тесту на коронавірус перед тим, як його виписали з лікарні у Лондоні.

Про це заявив речник Джонсона, повідомляє The Guardian.

На запитання про тестування прем'єр-міністра перед тим, як він вийшов з лікарні, речник Джонсона сказав: «Мені сказали, що в лікарні це звичайна практика (тестування на COVID-19 перед випискою – ред.). І результати виявилися негативними».

Як повідомляв Укрінформ, 12 квітня прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона виписали з лікарні після інтенсивної терапії через COVID-19.

Джонсон лікувався від коронавірусу в лікарні Святого Томаса в Лондоні з минулої неділі.

У відділення інтенсивної терапії Джонсон потрапив увечері 5 квітня, через загострення коронавірусної хвороби. Вважається, що Джонсон зможе повернутися до виконання своїх обов'язків через місяць.

Фото: АА