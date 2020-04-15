У Франківську посилили патрулювання парків та пішохідних зон
КАРАНТИН
Укрінформ
В Івано-Франківську посилили патрулювання парків, пішохідних зон та міського озера.
Про це повідомляє Патрульна поліція івано-Франківської області.
"Патрульна поліція Івано-Франківської області посилила патрулювання парків, пішохідних зон та міського озера, залучивши додаткові піші наряди", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що патрулювання посилили з метою попередження правопорушень, проведення роз'яснювальної роботи з громадянами та притягнення до адміністративної відповідальності порушників, які категорично ігнорують карантинні обмеження.
В області протягом останніх тижнів поліція склала близько 15 адмінпротоколів за порушення карантинного режиму.