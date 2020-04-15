У Франківську посилили патрулювання парків та пішохідних зон

У Франківську посилили патрулювання парків та пішохідних зон

КАРАНТИН
Укрінформ
В Івано-Франківську посилили патрулювання парків, пішохідних зон та міського озера.

Про це повідомляє Патрульна поліція івано-Франківської області.

"Патрульна поліція Івано-Франківської області посилила патрулювання парків, пішохідних зон та міського озера, залучивши додаткові піші наряди", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що патрулювання посилили з метою попередження правопорушень, проведення роз'яснювальної роботи з громадянами та притягнення до адміністративної відповідальності порушників, які категорично ігнорують карантинні обмеження.

Читайте також: В Івано-Франківській ОДА заявили про складну ситуацію із забезпеченням ліків від COVID-19

В області протягом останніх тижнів поліція склала близько 15 адмінпротоколів за порушення карантинного режиму.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-