В Івано-Франківській ОДА заявили про складну ситуацію із забезпеченням ліків від COVID-19
Про це в Івано-Франківську на брифінгу заявила перший заступник голови Івано-франківської ОДА Марія Савка, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Відносно забезпечення ліками, ситуація складна. Обласна інфекційна лікарня закуповує ліки і препарати, які визначені у протоколі лікування COVID-19 . Два мільйони гривень на ці цілі скерували з обласного бюджету», - повідомила Савка.
Вона додала, що, за потреби, придбані ліки будуть розподіляти в інші медичні заклади області.
Відомо, що на Прикарпатті хворих з підозрою на короанвірусну інфекцію приймають 11 медичних закладів.
Раніше Прикарпаття отримало лікувальний препарат «Плаквеніл», який є у протоколі лікування коронавірусу. Посадовці запевняли, що препарату вистачить на 700 доз.
Станом на 15 квітня в Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтверджено у 356 випадках, з них 27 – летальні.