В Івано-Франківській ОДА заявили про складну ситуацію із забезпеченням ліків від COVID-19

В Івано-Франківській області склалась складна ситуація із забезпеченням ліків від CОVID-19. З обласного бюджету на визначені препарати скерували 2 млн. грн.

Про це в Івано-Франківську на брифінгу заявила перший заступник голови Івано-франківської ОДА Марія Савка, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Відносно забезпечення ліками, ситуація складна. Обласна інфекційна лікарня закуповує ліки і препарати, які визначені у протоколі лікування COVID-19 . Два мільйони гривень на ці цілі скерували з обласного бюджету», - повідомила Савка.

Вона додала, що, за потреби, придбані ліки будуть розподіляти в інші медичні заклади області.

Відомо, що на Прикарпатті хворих з підозрою на короанвірусну інфекцію приймають 11 медичних закладів.

Раніше Прикарпаття отримало лікувальний препарат «Плаквеніл», який є у протоколі лікування коронавірусу. Посадовці запевняли, що препарату вистачить на 700 доз.

Станом на 15 квітня в Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтверджено у 356 випадках, з них 27 – летальні.