COVID-19. Кому платити за лікування під час медичної реформи?

В Івано-Франківську з’ясовують, чи мають уже кошти іти за пацієнтом

Гірка й сумна іронія долі. Старт другої хвилі вітчизняної медичної реформи – з 1 квітня, майже збігся зі світовою пандемією і виявленням перших випадків захворювання на коронавірус в Україні. Відтак постало питання: чи мають пацієнти платити за своє лікування в медичних закладах, чи гроші таки йдуть за ними?

ЦІНА ЗДОРОВ’Я

В Івано-Франківську дискусії про ціну лікування в медичних закладах розпочались на початку квітня. Саме тоді, коли у лікарнях міста почала зростати кількість хворих на пневмонію і підозр на коронавірусну інфекцію. Тоді мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закинув урядовцям не лише запізнілість введення карантинних заходів, а й зростання цін на медикаменти. На його думку, саме це стало причиною того, що з місцевого бюджету змушені були додатково скерувати на дві лікарні міста, які приймають хворих із пневмоніями, майже 1,5 млн грн.

«Сьогодні аптеки та аптечні склади збільшили вартість препаратів майже удвічі з моменту початку епідемії. Ще раз звертаюсь до керівництва області, де є Антимонопольний комітет, який має регулювати ціни? Це є неправильно», – наголошував Руслан Марцінків.

На численні запитання містян, у яку ж суму обходиться лікування пневмонії в лікарні у період пандемії, коли хворому необхідно застосувати антибіотики та противірусні препарати, мер Івано-Франківська відповів, що ця ціна зросла від 2,5 тис. грн до 3,5 тис. грн на день. Тоді ж міський очільник заявив, що вважає необхідним тестувати усіх таких хворих на COVID-19, що є логічно, адже ознаки ГРВІ, пневмонії та коронавірусу, як стверджують медики, дуже схожі. Майже одразу вартість лікування коронавірусу в лікарні відкоригував головний лікар Центральної міської клінічної лікарні Івано-Франківська Тарас Масляк.

«На лікування пацієнта із коронавірусом чи підозрою, на один день іде від 3500 до 5500 грн. Туди входять і кисень, і витратні матеріали, і маски та інше. Тому частину (необхідного – ред.) ми забезпечуємо, частину закупили за кошти міського бюджету», – повідомив Тарас Масляк.

Тарас Масляк

У своєму дописі він подякував місцевій владі за виділені кошти і зауважив, що «їх замало для пацієнтів».

«Люди повинні докладати коштів до свого здоров’я: сумно, прикро, але так воно вже є», – констатує Масляк.

Щоправда, скільки коштів докладають пацієнти, він не зазначив. Відомо, що на той час у цій лікарні з пневмоніями та підозрами на коронавірусну інфекцію перебували 100 людей.

КОНТРОЛЬНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Крапку у цій дискусії 3 квітня вирішив поставити в.о. голови Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів, нагадавши усім, що з 1 квітня стартувала медична реформа, а значить, для пацієнтів і лікарень у дію вступили інші правила.

«На сьогодні нашими обласними медичними закладами укладено договори з Національною службою здоров’я України (НСЗУ). Також укладено такі договори НСЗУ з районними та міськими лікарнями. Я прошу на доказ моїх слів переглянути сайт НСЗУ, де чітко видно, що наша область займає восьме місце серед усіх областей України, серед усіх 25 адміністративних одиниць, – 63 договори підписано з НСЗУ», – констатує Віталій Федорів.

Віталій Федорів

За його словами, з цього переліку 11 лікарень області у період пандемії визначені для того, щоб приймати і лікувати хворих з підозрою на коронавірусну інфекцію, і найближчими днями вони отримають ще й пакет «COVID-19», що означає надходження коштів на безкоштовне перебування хворих у цих лікарнях, ліки й роботу медиків.

«Я беру зобов’язання – контроль за цим питанням. Ніякого платного лікування для пацієнтів COVID-19, наголошую, в області не буде», – запевнив Федорів.

Втім не так сталося як гадалося.

Вже після спілкування з представниками НСЗУ очільник Івано-Франківської області змінив свою риторику. На брифінгу для журналістів 8 квітня він порадив пацієнтам зачекати з безкоштовним лікуванням. Принаймні до 20 квітня.

«Медична реформа вступила в дію з 1 квітня. Але медичні заклади, які підписали угоди з НСЗУ, коштів ще не отримали. Перші платежі комунальні некомерційні підприємства (лікарні – авт.) очікують у період від 16 до 20 квітня. В цих сумах будуть включені й кошти на придбання медикаментів. Керівники закладів охорони здоров’я мали би наперед прорахувати мінімальні потреби ліків на цей перехідний період, залучити до цього свої благодійні фонди, і такі інструменти у них є. Але, наголошую, після 20 квітня ця проблематика буде знята», – обіцяє Віталій Федорів.

ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД

Насправді, кошти від НСЗУ ще не надійшли в українські лікарні, які підписали угоди зі Службою, і їм доводиться жити на субвенцію, яку вони отримали ще за старою системою, а це оплата за ліжко-місце.

«Так, медичні гарантії тепер мають бути безкоштовними. Втім, кошти ще не зайшли в лікарні від НСЗУ. Це може бути вже завтра чи післязавтра. При цьому, багато медичних закладів отримають набагато більше коштів, ніж вони отримували як субвенції. А поки що ці лікарні живуть за гроші, які вони отримали як субвенцію за 1 квартал», – зазначає експерт із питань охорони здоров’я Василь Височанський.

«До липня лікарні будуть отримувати від НСЗУ стовідсотково ті суми, які вони отримували раніше. Далі гроші надходитимуть частково: 60% – це буде глобальний бюджет, стала частка на утримання лікарні, а 40% – за послуги. Оця частина і є тим, що називається в реформі «гроші йдуть за пацієнтом». Насправді, це будуть бонуси. Суть цієї реформи – в тому, що лікар, який працює і має багато пацієнтів, мав би отримати й більший заробіток. Той, хто не працює, на жаль, отримуватиме мінімалку», – пояснює докторка медичних наук, професорка, завідувачка кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я Івано-Франківського національного медичного університету, експерт Орина Децик.

Орина Децик

Вона стверджує, що тепер лікарні вчаться класифікувати медичні послуги, заносити все в інформаційну систему. Відтак, цей період є перехідним для медзакладів. Тим часом, для пацієнтів ситуація стане зрозумілою лише у випадку, якщо парламент ухвалить положення про співоплату за медичні послуги.

«А хіба до цього часу пацієнти не докуповували ліки? Ситуація не змінилась, бо лікарні отримали стовідсотковий глобальний бюджет. Зміниться ситуація лише в пріоритетах. Пацієнти нині платять частково, не за все. Так, не захотіла наша попередня Верховна Рада ухвалити положення про співоплату. Тоді було б усе чесно, зрозуміло і прозоро. Це було б як з програмою «Доступні ліки». Є перелік безкоштовних ліків за рецептом. Якщо хочете щось дорожче, то треба цю різницю доплатити. На мій погляд, поки оцю норму про співоплату не запровадять на законодавчому рівні, доти буде плутанина. Зрозумійте, держава не може платити за дуже дорогі ліки. Вона може платити за ті лікарські препарати, які виробляють у державі й які є значно дешевшими за закордонні аналоги. Тому, якщо пацієнт хоче дорожчі, то має доплачувати», – зазначає Орина Децик.

ПЕРШІ ЛІКИ ВІД КОРОНАВІРУСУ

Тим часом, COVID-19 таки вніс свої корективи. Якщо ще вчора в Україні коронавірусну інфекцію лікували методом пошуків і проб, застосовуючи різні противірусні препарати та антибіотики, які допомагали від пневмонії, то сьогодні вже є протокол лікування, який ухвалив МОЗ.

Більше того, перші препарати від коронавірусної інфекції вже отримує кожна область, Івано-Франківська – не виняток.

«В область зайшов лікувальний препарат «Плаквеніл», який є у протоколі лікування коронавірусу. Його отримали наші лікувальні заклади», – повідомила 9 квітня на брифінгу перший заступник голови Івано-Франківської ОДА Марія Савка.

Марія Савка

Вона зауважила, що закупівля препарату відбуватиметься централізовано на державному рівні. Тому можна припустити, що доплачувати за них пацієнтам у лікарнях не доведеться. А вірусологи вже застерігають: займатися самолікуванням у жодному випадку не можна. Навіть якщо ці препарати потраплять у вільний продаж.

«Кожен із препаратів має серйозні побічні дії. Тому велике прохання – не використовувати їх самостійно. Вони показані лише при середньому та важкому перебігу хвороби і підбираються індивідуально з урахуванням супутніх патологій, а тому важливо, аби люди не натворили собі біди», – говорить лікар-інфекціоніст, керівник інформаційно-аналітичного центру при Івано-Франківській ОДА Наталія Дьоміна.

Наталія Дьоміна

За її словами, коронавірус – нова хвороба, а тому багато препаратів перебувають у клінічних дослідженнях і поки що ніхто не може стверджувати, що саме ці ліки стануть панацеєю від COVID-19.

Однозначним у цій ситуації є лише те, що пацієнтам треба набратись терпіння, а лікарям мужності, аби і подолати хворобу, і ще й тестувати медичну реформу, від якої усі сьогодні чекають реальних змін на краще.

Ірина Дружук, Івано-Франківськ