На Закарпатті громадська екоорганізація запатентувала новий вид захисної маски

Активісти з громадської організації “Гідроенергоекологія Карпат” придумали та запатентували новий вид багаторазової захисної маски для захисту від Covid-19. Вона виглядає як медичний щиток, але набагато функціональніша, легша та дешевша.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив голова екоорганізації “Гідроенергоекологія Карпат” Іван Котурбач.

“У березні цього року ми розробили та зареєстрували заявку на винахід принципово нової багатоцільової захисної маски багаторазового використання, яка дасть можливість надзвичайно ефективно захистити людину від всіх видів інфекції, виключаючи прямий контакт повітряних мас співбесідників, що в інших моделях масок неможливо”, - розповів Котурбач.

За його словами, маска може використовуватись як для захисту від вірусних інфекцій при побутовому використанні, так і для захисту органів дихання та слизових на виробництві.

“Маска схожа на звичайний медичний щиток. Але ми намагалися максимально його покращити та здешевити. Нам це вдалося. Той щиток кріпиться на обруч, його важко носити, знімати треба двома руками — наша маска легша у носінні, вона має всього три точки кріплення: на вухах, як окуляри, та третя опора на носі. Забір повітря та видих здійснюється з-за меж маски біля вух, тому співбесідники при зустрічі не обмінюються повітряними масами. У маску можна ставити змінний фільтр та мити її. Виготовляється вона із харчового пластику, її собівартість — 25 грн, у роздрібній мережі коштуватиме до 50 грн, що значно дешевше за щиток”, - деталізував співбесідник переваги винаходу.

Маска, яку придумали на Закарпатті, може згодитися як у боротьбі з коронавірусом, так і на виробництві — для захисту органів дихання робітників.

“Ми вже маємо попередні домовленості з двома виробниками — на Закарпатті та у Львові, які мають відповідне обладнання та готові запустити виріб у масове виробництво. Але для цього треба пройти процес сертифікації, бюрократична процедура якого в Україні триває понад три місяці”, - акцентував Котурбач.

Відтак, два тижні тому громадські активісти звернулися до Президента, уряду, Міністерства охорони здоров'я та головного санітарного лікаря з тим, аби влада звернула увагу на закарпатський винахід та сприяла швидкому впровадженню його у виробництво.

“Адже зараз такі засоби захисту дуже на часі, вони дорогі і їх не вистачає в країні, а ми можемо їх виготовляти для України, а також продавати за кордон”, - зазначив Іван Котурбач.

Наразі винахідники від влади не отримали жодних відповідей та сприяння.

Фото: facebook/Гідро Енерго Екологія Карпат