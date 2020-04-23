Шмигаль на Закарпатті відвідав обласну лікарню та пункт пропуску "Чоп"

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в ході робочої поїздки в Закарпатську область відвідав Закарпатську обласну клінічну лікарню імені Андрія Новака, яку визначено однією з опорних для госпіталізації пацієнтів із COVID-19.

Про це інформує Урядовий портал.

«Сьогодні з собою в літаку ми привезли на Закарпаття частину засобів індивідуального захисту, які Офіс Президента постійно доправляє в Україну. Частку цієї поставки ми передали для потреб області, а іншу доправили в лікарню», – зазначив Шмигаль.

Він також повідомив, що сьогодні Україна йде помірним сценарієм поширення COVID-19 і це означає, що превентивні заходи були запроваджені вчасно. Очільник уряду додав, що робота медиків, зараз перебувають «на передовій» у боротьбі з коронавірусною хворобою, має оплачуватися належним чином, а лікарі мають бути повністю забезпечені усіма засобами індивідуального захисту.

Прем'єр-міністр також відвідав пункт пропуску «Чоп (Тиса)-Захонь», де заслухав доповідь в.о. начальника Закарпатської митниці Держмитслужби Віктора Івануса та начальника Чопського 94-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України Руслана Цапюка. Під час поїздки Шмигаль ознайомився з сучасними засобами контролю на Закарпатській митниці. Також обговорювалася проблема мосту «Чоп – Загонь» через річку Тиса, що на кордоні з Угорщиною. Міст був побудований у 1996 році і наразі потребує капітального ремонту.

Прем’єр-міністр доручив вивчити документи та надати пропозиції з вирішення проблеми з мостом.

Як повідомляв Укрінформ, 23 квітня на Закарпатті з робочою поїздкою перебуває прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Раніше в мережі показали антисанітарні умови у громадській вбиральні на КПП “Тиса”, який є одним із найбільш завантажених пунктів пропуску на Закарпатті, там черги на перехід кордону можна чекати по 7 годин і більше. А громадська вбиральня не працює з осені минулого року.