Кабмін змінив умови обов'язкової обсервації

У зв'язку із запуском в дію електронного сервісу "Дій вдома" Кабінет міністрів змінив умови обов`язкової обсервації (ізоляції) певної категорії осіб в рамках карантинних заходів щодо запобігання поширенню епідемії CОVID-19.

Про це йдеться у постанові № 291 від 22 квітня 2020 р. "Про внесення змін до деяких актів Кабінету міністрів України", якою вносяться зміни до урядової постанови № 211 від 11 березня "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

"Особи, що дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу "Дій вдома" Єдиного державного вебпорталу електронних послуг до перетину державного кордону або перетину контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї, не підлягають обсервації (ізоляції) у випадках, передбачених абзацами п’ятим та шостим цього пункту", - йдеться у змінах до березневої постанови.

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Таким чином, за умови згоди на самоізоляцію з використанням сервісу "Дій вдома" не підлягатимуть обсервації (ізоляції):

особи, які здійснюють перетин державного кордону (крім осіб, які є працівниками дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їхніх сімей, водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті із хворою на COVID-19 особою);

особи, які в’їжджають з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим і м. Севастополя через контрольні пункти в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї (крім співробітників Місії Міжнародного комітету Червоного Хреста, співробітників акредитованих в Україні дипломатичних місій, зокрема тих, які провадять моніторинг ситуації та доставку гуманітарної допомоги населенню, що проживає на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті з хворою на COVID-19 особою).

Також цими змінами Кабмін зробив виняток для осіб, що досягли 60-річного віку.

"Установити, що обов’язковій госпіталізації до обсерваторів (ізоляторів), які визначаються обласними, Київською міською державними адміністраціями, підлягають: особи, які двічі порушили умови самоізоляції (крім осіб, які підлягають самоізоляції виключно у зв’язку з досягненням 60-річного віку)", - зазначається у зміненому варіанті постанови.

Раніше Кабінет міністрів зобов`язав Міністерство цифрової трансформації забезпечити функціонування електронного сервісу "Дій вдома", зокрема інформаційної системи епідеміологічного контролю за поширенням COVID-19, що є частиною сервісу. Розробка такого сервісу мала бути завершена до 5 квітня 2020 року.