У Києві за порушення самоізоляції склали 66 протоколів

У Києві за порушення режиму самоізоляції поліція склала 66 адміністративних протоколів.

Про це на брифінгу у четвер поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Поліція вже склала 66 протоколів за порушення режиму самоізоляції щодо тих людей, які нехтують правилами та наражають на небезпеку інших", - сказав Кличко.

Також, за його словами, у столиці порушили кілька кримінальних проваджень за «поставлення особи в небезпеку зараження вірусом та за порушення карантинних обмежень».

Загалом, за даними Кличка, від початку карантину в Києві правоохоронці склали 951 протокол щодо порушників. Із них, окрема, 179 - за перебування без масок у громадських місцях, 21 - за перебування групою більше 2 осіб. За результатами розглядів у судах до бюджету стягнуто майже 177 тисяч гривень, повідомив Кличко.

Також Кличко нагадав, що в столиці продовжує працювати Моніторинговий центр з протидії поширенню COVID-19. Моніторинговий центр вже здійснив майже 9 тисяч контактів для отримання інформації - дзвінків та опитувань про самопочуття, про перебування в самоізоляції, про контакти за останній час.

Як повідомлялося, у Києві станом на ранок 23 квітня зареєстровано 1059 випадків коронавірусної інфекції.

Загалом в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 578 нових випадків.