У Києві за добу підтвердили ще 70 випадків COVID-19, один - летальний

У Києві вже 1059 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Про це на брифінгу 23 квітня розповів київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, за минулу добу збільшилася на 70 людей. З них - 5 медиків. Один випадок за минулу добу, на жаль, летальний", - повідомив Кличко.

Загалом у Києві вже 1059 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

За його словами, серед тих, що захворіли: 34 жінки віком від 21 до 84 років, двоє дівчат віком до 17 років, а також 29 чоловіків від 26 до 71 року і п'ятеро хлопців до 17 років.

Станом на ранок 23 квітня в Україні лабораторно підтверджено 7 170 випадків захворювання на COVID-19, за добу зафіксовано 578 нових випадків.