Законопроєкт щодо тестування на COVID-19 по всій Україні — вже у Раді

У ВР зареєстрований законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров‘я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби COVID-19", який має запустити загальнонаціональне масштабне тестування на коронавірус і поліпшити умови для медпрацівників.

Законопроєкт внесли народні депутати від фракції "Голос", інформує пресслужба партії.

"Карантин — це лише метод тимчасово стримати епідемію. Цей час уряд мав би використати, щоб підготувати систему для протидії COVID-19. Ми розробили та зареєстрували новий законопроект, щоб дати інструменти для боротьби з пандемією. По всій країні потрібно розгорнути амбулаторні пункти тестування, щоб, нарешті, тестувати якомога більше людей і виявляти контактних осіб. Ще одним пріоритетом має стати постійне тестування і підтримка медпрацівників. Вони є під найбільшим ризиком, але, як і всі, отримують лише 50% від зарплати на період самоізоляції. Ми пропонуємо підняти ці виплати до 100% доходу та зробити тестування медиків — пріоритетним", — заявила авторка законопроєкту Ольга Стефанишина.

Зазначається, що законопроєкт пропонує масове тестування населення відповідно до рекомендацій CDC та ВООЗ. Також ідеться про розгортання мережі пунктів тестування по всій країні в пішій доступності для громадян.

Законопроєкт також передбачає зробити обов’язковим і пріоритетним регулярне тестування на коронавірус медичних працівників. Крім того, планується зробити пріоритетом і тестування інших працівників, які задіяні в протидії коронавірусу.

"Законопроєкт зобов’язує МОЗ проводити навчання для медпрацівників, наприклад, з правильного використання засобів індивідуального захисту, заходів із профілактики інфекцій та інфекційного контролю при наданні медичної допомоги та догляді за пацієнтами, хворими на коронавірусну хворобу (COVID-19) тощо", - передає пресслужба "Голосу".

Крім того, законопроєкт зобов’язує уряд постійно публікувати інформацію про наявність тестів у медзакладах, засобів індивідуального захисту для лікарів та про розподіл закупівель і гуманітарної допомоги у кожну область. Також документ дає можливість залучати до волонтерської роботи в закладах охорони здоров’я інтернів та лікарів-спеціалістів.

Як зауважують у "Голосі", коштів на ці заходи має вистачити у стабілізаційному фонді для боротьби з COVID-19, ухваленому парламентом минулого тижня. Уряд має нарешті, почати використовувати гроші ефективно задля стримування епідемії та допомоги медичним працівникам.

Як повідомлялося, станом на 9:00 23 квітня в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 578 нових випадків.